مينا عطا يحيي حفل انطلاق دورة تواصل الرمضانية باستاد القاهرة

انطلقت مساء اليوم الثلاثاء، دورة تواصل الرمضانية للكرة الخماسية برعاية فالكون وأولاد عياد والبنك التجاري الدولي، والتي تقام بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.





وأحيا حفل الافتتاح المطرب مينا عطا وسط حضور عدد كبير من المشاركين والجمهور.



من جانبه، أكد المهندس جورج عياد خبير الطاقة الدولي، علي أهمية تشجيع الشباب في ممارسة الرياضة، بأنواعها كافة، لاستيعاب طاقات الشباب، وتنمية قدراتهم من و اقع المسئولية المجتمعية للأحزاب والشركات .