مينا عطا يحيي حفل انطلاق دورة تواصل الرمضانية باستاد القاهرة
الثلاثاء 22/مايو/2018 - 10:54 م
عبدالحافظ حمدي
انطلقت مساء اليوم الثلاثاء، دورة تواصل الرمضانية للكرة الخماسية برعاية فالكون وأولاد عياد والبنك التجاري الدولي، والتي تقام بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.
وأحيا حفل الافتتاح المطرب مينا عطا وسط حضور عدد كبير من المشاركين والجمهور.
من جانبه، أكد المهندس جورج عياد خبير الطاقة الدولي، علي أهمية تشجيع الشباب في ممارسة الرياضة، بأنواعها كافة، لاستيعاب طاقات الشباب، وتنمية قدراتهم من واقع المسئولية المجتمعية للأحزاب والشركات .
وأضاف "عياد"، أنه في حالة عدم توجيه وتوظيف طاقات الشباب تتحول إلى عمليات هدم وتخريب في المجتمع، لذا فإن تشجيع الشباب لممارسة الرياضة تعد البداية الحقيقة لأدماجهم في المجتمع، وإنقاذهم من الانسياق وراء الأفكار الهدامة.