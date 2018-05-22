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نشأت الديهي: المرشد الثاني لجماعة الإخوان تربى على المبادئ الماسونية

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 10:58 م
نشأت الديهي: المرشد الثاني لجماعة الإخوان تربى على المبادئ الماسونية
الإعلامي نشأت الديهي
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أمنية فوزي
 
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المستشار حسن الهضيبي، المرشد الثاني لجماعة الإخوان، تربى على المبادئ الماسونية، مشيرًا إلى أن الهضيبي كان يدير جماعة الإخوان سرًا لمدة ستة أشهر.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر"، المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن الشيخ محمد الغزالي هو من فضح الهضيبي في أحد كتبه، بأن يوجد أعضاء في جماعة الإخوان لهم علاقة بالماسونية ومن بينهم حسن الهضيبي.
المزيد عن: فضائية جماعة الإخوان برنامج الإعلامي نشأت الديهي الإخوان اخبار مصر
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