الأزهر: الدراما يجب أن تعتز بحضارتنا وعدم الإنجرار وراء "المشاهد عايز كده"



قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن الدراما يجب أن تعتز بحضارتنا وتاريخنا، وعدم الإنجرار وراء مقولة "المشاهد عايز كده"، لافتًا إلى أن المشاهد أجبر على المسلسلات السيئة التي يستحي منها الأباء في حضور الأولاد.



وتابع "شومان"، خلال حواره على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، أن القائمين على الدراما إذا قدموا شيئًا جيدًا سيكون لهم رصيدًا جيدًا حتى بعد وفاتهم، لافتًا إلى أن تقديم أشياء سلبية في الدراما ثمن رخيص جدًا لجذب المشاهدات.



وطالب الدولة بإنتاج الأعمال الدرامية بشكل جيد خلال المرحلة المقبلة، ومعالجة الأعمال الدرامية التي تتناول إدمان المخدرات بشكل جيد.

