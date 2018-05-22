التنبؤات الجوية: درجة الحرارة على القاهرة اليوم سجلت 48 (فيديو)

قال محمود شاهين وكيل مركز التنبؤات الجوية، إن بداية الانكسار في درجات الحرارة سيكون على السواحل الشمالية الغربية ابتداء من غد حتى يوم السبت المقبل.





وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد"، اليوم الثلاثاء، أن درجة الحرارة على القاهرة اليوم سجلت 44 درجة مئوية في الظل، وحوالي 48 درجة، ناصحًا المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وارتداء غطاء رأس.





وأوضح وكيل مركز التحليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدًا ما بين 41 إلى 42 درجة، لافتًا إلى أن عدم وجود الرياح سيشعرنا بعدم انخفاض درجة الحرارة، مضيفًا أن الجمعة المقبلة سيحدث انكسار للموجة الحارة بشكل حقيقي، نافيًا أن تكون درجة الحرارة في مصر هى الأعلى في العالم.



