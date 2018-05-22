جاري روويت مديرا فنيا لستوك سيتي

وسيدفع نادي ستوك سيتي 1,8 مليون استرليني كتعويض لنادي ديربي كاونتي، بسبب التعاقد مع مدربهم روويت قبل انتهاء تعاقده مع الفريق.

وفشل ستوك سيتي في البقاء ضمن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وهبط إلي التشامبيونشيب بعد احتلاله المركز التاسع عشر في بطولة البريميرليج.





ويلعب رمضان صبحي اللاعب الدولي المصري، ضمن صفوف فريق ستوك سيتي منذ صيف الموسم الماضي، قادما من النادي الأهلي المصري.



