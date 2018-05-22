"شيخ الحارة" يضع عبد الرحيم علي في موقف محرج على الهواء (فيديو)

كشف "شيخ الحارة"، على الهواء، عن واقعة مُحرجة لـ الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب عبدالرحيم علي، قائلًا إنه صبغ شعره باللون الأصفر.





وتوعد "علي"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الثلاثاء، لشيخ الحارة، مازحًا: "هعرفك إنت مين بعد الحلقة دي قلة أدب، وليه توصل للحاجات دي".



