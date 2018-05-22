"شيخ الحارة" يضع عبد الرحيم علي في موقف محرج على الهواء (فيديو)
الثلاثاء 22/مايو/2018 - 10:50 م
أمنية فوزي
كشف "شيخ الحارة"، على الهواء، عن واقعة مُحرجة لـ الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب عبدالرحيم علي، قائلًا إنه صبغ شعره باللون الأصفر.
وتوعد "علي"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الثلاثاء، لشيخ الحارة، مازحًا: "هعرفك إنت مين بعد الحلقة دي قلة أدب، وليه توصل للحاجات دي".
وروّى تفاصيل الواقعة، قائلًا إنه كان يحب فتاة وهو في العاشرة من عمره، والفتاة كان شعرها لونه أصفر، واشترى زجاجة أكسجين حتى يصبغ شعره للفت نظر الفتاة، متابعًا: "شعري اتحرق وبقى لونه أحمر، وكنت مسخرة المدرسة، واضطريت أن أحلق شعري بالموس للتغطية على هذه الواقعة".
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