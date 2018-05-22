ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"شيخ الحارة" يضع عبد الرحيم علي في موقف محرج على الهواء (فيديو)

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 10:50 م
شيخ الحارة يضع عبد الرحيم علي في موقف محرج على الهواء (فيديو)
عبد الرحيم علي
طباعة
أمنية فوزي
 
كشف "شيخ الحارة"، على الهواء، عن واقعة مُحرجة لـ الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب عبدالرحيم علي، قائلًا إنه صبغ شعره باللون الأصفر.

وتوعد "علي"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الثلاثاء، لشيخ الحارة، مازحًا: "هعرفك إنت مين بعد الحلقة دي قلة أدب، وليه توصل للحاجات دي".

وروّى تفاصيل الواقعة، قائلًا إنه كان يحب فتاة وهو في العاشرة من عمره، والفتاة كان شعرها لونه أصفر، واشترى زجاجة أكسجين حتى يصبغ شعره للفت نظر الفتاة، متابعًا: "شعري اتحرق وبقى لونه أحمر، وكنت مسخرة المدرسة، واضطريت أن أحلق شعري بالموس للتغطية على هذه الواقعة".
المزيد عن: عبد الرحيم علي شيخ الحارة التوك شو أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أفريقيا
حوريا - غينيا
2
x
18:00
2
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/22/2018 11:10:01 PM