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"ربع رومي" وجبة كوميدية تستقطب شباب السوشيال ميديا

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 10:46 م
ربع رومي وجبة كوميدية تستقطب شباب السوشيال ميديا
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الفجر الفني
 
تمكن المسلسل الرمضاني "ربع رومي"، المذاع حصريًا عبر فضائية "الحياة"، من الوصول لفئة الشباب وإثارة إعجابهم، لما تحتويه مشاهد العمل من وجبات كوميدية جديدة ومختلفة، دفعت رواد السوشال ميديا إلى مشاركة مقاطعها وإفيهاتها عبر حساباتهم.

وشارك آلاف المستخدمين، عددًا من المقاطع الساخرة المقتطعة من حلقات المسلسل، التي تضمنت ديالوج ساخر ونكات كوميدية.

مسلسل ربع رومي، إنتاج تامر مرسي شركة "سينرجي" ويعرض على قناة "الحياة"، وهو البطولة الأولى التي يلعبها الفنان الشاب مصطفى خاطر، ويشاركه فيها بيومي فؤاد ومحمد سلام وهالة فاخر.


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