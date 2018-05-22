"الكهرباء": جاهزون بفرق الطوارئ لأي شئ يحدث.. و2019 اكتمال الشبكات (فيديو)

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن عدم انقطاع الكهرباء مجهود سنوات سابقة، مؤكدًا أن الوزارة جاهزة بفرق الطوارئ استعدادًا لأي شئ.





وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد"، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم قطع الكهرباء عن أي منطقة اليوم، ولم يتم تخفيف الأحمال رغم ارتفاع درجات الحرارة، منوهًا إلى أنهم وصلوا إلى حمل يقدر بـ 29.300 ميجاوات وهو رقم كبير وهناك احتياطي 8 آلاف ميجا، موضحًا أن مخطط على بداية 2019 اكتمال باقي الشبكات الكهربائية.



