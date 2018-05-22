أسعار النفط تتراجع فى ختام تعاملات اليوم

تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستمثرين للتطورات المتعلقة بإيران وفنزويلا.





وتحول الخام الأمريكي للهبوط بنهاية التعاملات بعد أن حقق أعلى مستوياته في ثلاثة سنوات ونصف مع مخاوف هبوط المعروض من النفط بعد الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة ضد فنزويلا وإيران.





وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات ضد 5 إيرايين لتورطهم بدعم الحوثيين في اليمن.





ومن المقرر أن يتم الإفصاح عن البيانات الأولية لمخزونات النفط الأمريكية في وقت لاحق من اليوم، على أن تُعلن الرسمية من إدارة معلومات الطاقة غداً الأربعاء.





وعند التسوية،هبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يونيو بنحو 0.2% إلى 72.13 دولار للبرميل، بعد ان ارتفع إلى 72.79 دولار خلال التعاملات.





وبحلول الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يوليو بنحو 0.4% إلى 79.57 دولار للبرميل، بعد أن تجاوز 80 دولارا في وقت سابق.