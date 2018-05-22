نجم الأهلي: طلبت الرحيل لأني لست موظفًا

أوضح هشام محمد، لاعب وسط النادي الأهلي، أن الإصابة التي تعرض لها عطلته عن تحقيق طموحه مع المارد الأحمر، بجانب قلة مشاركاته وعدم اقتناع المدرب بقدراته.

وأكد هشام في تصريحات إذاعية: "أحترم رؤية الجهاز الفني بقيادة حسام البدري بخصوص عدم مشاركتي بشكل كافٍ، وآمل أن أكون أكثر تأثيرًا مع الفريق خلال الموسم المقبل".

وأضاف: "بالفعل، طلبت الرحيل عن الأهلي لأني لا أرغب في أن أكون موظفًا، أتمنى تمثيل منتخب مصر، وشعرت أن الجهاز الفني لم يقتنع بإمكانياتي".