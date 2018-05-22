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"التعليم" تعتمد نتائج حركة النقل الخارجية: سترفع بيانات المنقولين غداً

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 09:42 م
التعليم تعتمد نتائج حركة النقل الخارجية: سترفع بيانات المنقولين غداً
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الفجر السعودي
 
أعلنت الإدارة العامة لشؤون المعلمين بوزارة التعليم اعتماد نتيجة حركة النقل الخارجي لهذا العام ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ اليوم الثلاثاء, تمهيداً لإبلاغ الإدارات التعليمية بها.

وقالت الإدارة إنها عملت خلال فترة الاعتراض على دراسة جميع التظلمات المرفوعة لنظام "نور" والرد عليها، والاعتذار عن قبول طلبات العدول عن النقل. وفق صحيفة "سبق"

وأضافت: أنها أقرّت النقل أو إلغاء النقل لعدد من الحالات بحسب الاستحقاق والمفاضلة مما سيؤثر على أرقام الانتظار بالنسبة لبعض القطاعات.

وتابعت: سيتم رفع بيانات المنقولين والمنقولات إلى إداراتهم، وعليهم متابعة مواقع الإدارات المنقولين إليها اعتبارا من يوم غد لمعرفة وقت فتح نظام "نور" لترتيب شرائح النقل فى القطاعات المنقولين إليها.

وأشارت إلى أن التأخر في ترتيب الشرائح عن يوم الخميس الموافق ١٦/ ٩/ ١٤٣٩ هـ سيؤدي إلى اعتماد الترتيب الافتراضي للشرائح والنظام.


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