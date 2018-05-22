أمين الشرقية يعتمد خطة تطويرية لسوق الخضار المركزي في الدمام

نظرًا لما رصدته أمانة المنطقة الشرقية من وجود بعض الممارسات غير الصحية بسوق الخضار المركزي بالدمام؛ ومنها استخدام الأغطية التقليدية "البطانيات" في تحميل وتنزيل وتغطية الخضراوات الورقية، فقد كثفت الأمانة أعمال الرقابة على السوق خارج الدوام الرسمي لمنع كافة الممارسات غير الصحية التي تقوم بها العمالة الوافدة؛ حيث قامت الفرق الميدانية بمصادرة عدد كبير من الأغطية المخالفة والمستخدمة في تغطية الخضراوات الورقية.





وألزمت أمانة الشرقية جميع المزارعين والعاملين في السوق بتطبيق الممارسات الصحية الخاصة بتغطية الخضراوات الورقية واستخدام الأغطية البلاستيكية، اعتباراً من غرة شهر رمضان المبارك 1439هـ الموافق 16 مايو 2018م. وفق صحيفة "سبق"





من جانبه كشف المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، اعتزام الأمانة تنفيذ خطة تطويرية لسوق الخضار المركزي في مدينة الدمام، تهدف لتحويل السوق إلى منطقة جذب سياحي واستثماري للمتسوقين من خلال العديد من الإصلاحات الجوهرية التي سيتم إدخالها في السوق قريباً.





وأوضح "الصفيان" في بيان صحافي، أن الخطة التطويرية للسوق والتي اعتمدها أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير مؤخراً تهدف إلى إحداث نقلة نوعية كبيرة في السوق، والذي يستقطب عشرات الآلاف من المتسوقين؛ نظرًا لموقعه الاستراتيجي وكبر مساحته وتوافر العديد من المرافق والخدمات، مشيراً إلى أن السوق شهد خلال الفترة الماضية إضافة خدمة المراقبة من خلال الكاميرات؛ حيث جرى تركيب "23" كاميرا موزعة على أرجاء السوق لضبط المخالفات والتجاوزات من قبل أصحاب المحلات داخل السوق، وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها في أسواق النفع العام على مستوى المملكة.





ولفت إلى أن الإدارة العامة للأسواق فرغت مؤخراً من تدقيق وتوثيق وتجديد أكثر من 500 عقد مبسط ومحل بالمظلات النظامية وجارٍ إدخالها في برنامج تجديد العقود عن طريق موقع الأمانة الإلكتروني، فيما تم إجراء العديد من الإصلاحات التطويرية لخدمة المستفيدين، والتي شملت إعادة تنظيم انسيابية الحركة المرورية بالسوق، والبدء في سفلتة العديد من الشوارع الرئيسة وإصلاح الأرصفة، فيما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الإنارة، التي شملت كذلك إنارة مواقف سيارات المظلات، إضافة إلى أنه يتم حاليًّا العمل على زيادة الرقعة الخضراء في السوق.





وقال: تم وضع خطة متكاملة لزيادة أعداد الفرق الرقابية في السوق؛ حيث يعمل حاليًّا وخلال شهر رمضان المبارك 4 فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة، إضافة إلى تكثيف الرقابة على جميع المقاولين العاملين في السوق بهدف التأكد من التزامهم بالأنظمة واللوائح المعمول بها.





وكشف "الصفيان" أنه تم منع جميع المزارعين العاملين في السوق من استخدام الأغطية التقليدية في تغطية الخضراوات الورقية، واستبدالها بأغطية بلاستيكية، إضافة إلى أنه تم إلزامهم بإلغاء استخدام الكراتين للخضراوات الورقية واستخدام السلال أو الفلين، في خطوة تهدف إلى تطوير وضع السوق والعاملين فيه بشكل أفضل وحفاظًا على الصحة العامة.





ولفت "الصفيان" إلى تحديد بعض المواقع الاستثمارية مع الإدارة المختصة لخدمة مرتادي الأسواق، والتي تتضمن تخصيص منطقة مطاعم تضم ثلاثة مطاعم، ومواقع لصرافات آلية، ومواقع لثلاجات تبريد الخضار، سيتم طرحه للمناقصة العامة وفتح المظاريف قريباً، إضافة إلى تخصيص مواقف برسوم للشاحنات.





وأشار المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية إلى أنه تم مؤخرًا تحصيل 90 بالمئة من المبالغ المتأخرة على بعض المستثمرين، فيما تمت تسوية العديد من المخالفات الواقعة في المباسط والمظلات، إضافة إلى أنه يجري حاليًّا مصادرة عشرات الأطنان من الخضراوات والفواكه من المخالفين وتطبيق وثيقة التفاهم الموقعة مع جمعية إطعام، فيما تم مؤخرًا ضبط العديد من الباعة المتجولة وتطبيق الأنظمة بحقهم، من خلال مشاركة الجهات الأمنية في حملة "وطن بلا مخالف"، مؤكدًا تكثيف عمليات الرقابة على جميع أسواق النفع العام والتي تتضمن أسواق الخضار والفواكه والأسماك واللحوم والدواجن والأغنام.





وحول ما تم تداوله مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية من مقطع فيديو يُظهر عاملًا وافدًا يقوم بممارسات غير صحية بسوق الخضار المركزي بالدمام؛ فقد أوضحت أمانة المنطقة الشرقية أن ما قام به العامل الذي يعمل في التحميل هو تصرّف فردي؛ حيث تم رصد هذه المخالفة واتخاذ الإجراء النظامي بحق المقاول والعامل المخالف، مؤكدة أنها تحرص على تكثيف أعمال الرقابة على السوق أثناء وخارج الدوام الرسمي لمنع مثل هذه المخالفات والممارسات غير الصحية.





وقالت أمانة الشرقية: إنها -إذ تعتذر عما بدر من العامل من تصرف شخصي- تتقدم بالشكر والعرفان للمواطن الذي قام بتصوير مقطع الفيديو، مؤكدة حرصها على معالجة الملاحظات التي ترد إليها عبر كافة قنوات التواصل الخاصة بها، وتهيب بجميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أية ملاحظات عبر هاتف طوارئ الأمانة 940، أو عبر جميع قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.







