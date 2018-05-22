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وزير التعليم عن قرار جامعة الملك فهد للبترول: تاريخي

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 09:36 م
وزير التعليم عن قرار جامعة الملك فهد للبترول: تاريخي
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الفجر السعودي
 
بارك وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى قرار موافقة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على إتاحة المجال للطالبات لأول مرة للالتحاق ببرامج الدراسات العليا.

وقال "العيسى": أقرّ مجلس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، اليوم، قبول الطالبات لأول مرة في خمسة برامج للدراسات العليا ابتداءً من العام 1440 - 1441هـ، فشكراً لمجلس الجامعة على هذا القرار التاريخي. حسب صحيفة "سبق"

وكانت الجامعة قد أعلنت اليوم موافقتها على دراسة الطالبات في تخصصات محددة هي "ماجستير ودكتوراه في الرياضيات، وماجستير في الإحصاء، وماجستير ودكتوراه في هندسة الحاسب الآلي، وماجستير ودكتوراه في علوم الحاسب الآلي، وماجستير إدارة الأعمال، وماجستير في الإدارة الهندسية".

ومن المقرر البدء في الدراسة اعتباراً من بداية العام الأكاديمي 1440/1441هـ الموافق 2019/2020م.


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