هل سيشارك ديل بوترو في رولان جاروس ؟

يتحرق الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو، شوقًا لمعرفة ما إذا كان شد عضلي في الفخذ سيجبره على الانسحاب من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ويأمل ألا تعطل هذه الإصابة انطلاقته القوية للموسم الجاري.

كانت بداية ديل بوترو الرائعة، جعلته يتقدم إلى المركز السادس في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، لكنه خرج من الدور الثالث لبطولة إيطاليا المفتوحة الأسبوع الماضي؛ بسبب الإصابة.

وتأتي هذه الضربة قبل أيام من انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة في 27 مايو/آيار الجاري، وتستمر حتى 10 يونيو/حزيران.

وما يُزعج ديل بوترو، على الأخص أنه أمضى الجزء الأول من العام في تطوير نظام جديد يساعده على تفادي الإصابات التي أثرت على مسيرته.

واستعان ديل بوترو، بعد نهاية الموسم الماضي بفريق يضم مدربًا وطبيبًا وأخصائيًا نفسيًا وخبيرًا في علم حركات الجسم يدرس حركة العضلات.

وبمساعدة هذا الفريق تمكن من الوصول للنهائي في 3 بطولات في 2018، وفاز ببطولتي أكابولكو وإنديان ويلز التي تغلب فيها على روجيه فيدرر حامل لقب بطولتي ويمبلدون وأستراليا المفتوحة.

وساعدته طريقته الجديدة في الوصول إلى أعلى تصنيف له منذ 2010.

ويدرك ديل بوترو أنه يحتاج إلى إجراء تغييرات كبيرة إذا كان يريد العودة إلى المستوى العالي الذي جعله يحرز لقب بطولة أمريكا المفتوحة في 2009، ويتوج بلقبه الوحيد في البطولات الأربع الكبرى.