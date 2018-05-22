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فشل في سرقة 50 ألف جنيه من شقيقه بـ"قنا".. فقتله وألقاه في مصرف مائي

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 09:37 م
فشل في سرقة 50 ألف جنيه من شقيقه بـقنا.. فقتله وألقاه في مصرف مائي
مديرية أمن قنا - صورة أرشيفية
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بسام عبدالحميد
 
ضبطت الاجهزة الامنية مساء اليوم الثلاثاء، مسجل خطر بتهمه قتل شقيقه، بقرية الزرايب بمركز أبوتشت، شمال المحافظة.

وتلقى مدير أمن قنا، اللواء علاء العياط، إخطارا يفيد بضبط "بدوي.ع" مسجل خطر بتهمه قتل شقيقه "أ.ع" لرفض المجني عليه إعطاء 50 ألف جنيه للقاتل، مما أدى إلى قيام القاتل بضرب شقيقه على رأسه بألة حادة وإلقاءه في ترعة الزرايب بمركز أبو تشت شمال المحافظة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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