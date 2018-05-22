عبدالرحيم علي: "25 يناير" لم تكن ثورة مكتملة.. و"30 يونيو" هى الثورة الحقيقية

قال الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب عبدالرحيم علي، إن ثورة 25 يناير لم تكن ثورة مكتملة، وأن ثورة 30 يونيه هى الثورة الحقيقية.



وأوضح "علي"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الثلاثاء، أن الثورات مقسمة إلى شق يسمى الظرف الموضوعي وشق يسمى الظرف الذاتي، وفقًا لعلم السياسة، وإذا لم يلتقي الشقان لم تكن ثورة.



وأضاف أنه كان هناك شق الظرف الموضوعي، ولكن لم يكن هناك ظرف ذاتي من القوة الوطنية التي تأخذ إلى ثورة حقيقية وتغيير حقيقي في 25 يناير، بل كان هناك متربصين وخائنين أخذوا الشعب إلى مسار آخر.

