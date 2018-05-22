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ميرور: مارسيلو سيعاني أمام محمد صلاح

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 09:35 م
ميرور: مارسيلو سيعاني أمام محمد صلاح
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مني العوضي
 

 

يواجه نادي ليفربول الإنجليزي بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح، نظيره ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا، ذلك يوم السبت المقبل الموافق 26 مايو.

 

قالت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن الظهير الأيسر البرازيلى مارسيلو لاعب ريال مدريد، سوف يعاني خلال مباراته أمام ليفربول.

 

وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن اللاعب البرازيلي سيعاني من إيقاف خطورة الفرعون المصري محمد صلاح، وإن هجوم الريدز الثلاثي صعب السيطرة عليه.

المزيد عن: محمد صلاح مارسيلو ليفربول ريال مدريد
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