ميرور: مارسيلو سيعاني أمام محمد صلاح

يواجه نادي ليفربول الإنجليزي بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح، نظيره ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا، ذلك يوم السبت المقبل الموافق 26 مايو.

قالت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن الظهير الأيسر البرازيلى مارسيلو لاعب ريال مدريد، سوف يعاني خلال مباراته أمام ليفربول.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن اللاعب البرازيلي سيعاني من إيقاف خطورة الفرعون المصري محمد صلاح، وإن هجوم الريدز الثلاثي صعب السيطرة عليه.