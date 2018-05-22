"أمين مكة" يشارك أيتام "كافل" وأبناء الشهداء إفطارهم

رعى أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص حفل الإفطار الرمضاني الذي أقامته جمعية "كافل" لراعية الأيتام في منطقة مكة المكرمة التي ترعى أيتام البلد الحرام.





ويقام هذا الحفل كل عام في شهر رمضان المبارك تحت رعاية الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور نخبة من مسؤولي الجهات الحكومة ووجهاء وأعيان مكة المكرمة. حسب صحيفة "سبق"





ويهدف الحفل إلى لقاء الأيتام ومشاركتهم على مائدة الإفطار الرمضانية.





وقد تميز الحفل بالفقرات الترحيبية التي قدمتها مجموعة من الأيتام، إضافة إلى أبيات شعرية ومشاركة نوعية من أبناء الشهداء.





وبعد أداء صلاة المغرب؛ شارك الجميع في المأدبة والتقطت الصور التذكارية مع الحضور.





وحظي اللقاء بمشاركة مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء فهد العصيمي وإمام الحرم المكي الشيخ ماهر المعيقلي ونخبة من قياديي العاصمة المقدسة.





وفِي نهايه الحفل، عبّر "القويحص" عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الحفل المتميز الذي يضفي جواً من المحبة والإخاء في هذا الشهر المبارك، مقدماً الشكر لعبدالله بن داود الفائز رئيس مجلس الإدارة لجمعية "كافل" الخيرية.







