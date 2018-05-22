"بالحجم العائلي" يقع في فخ الأخطاء الفادحة



"الفخراني" ظهر وهو واقف أعلى القرية السياحية التي يعيش فيها حليق اللحية، وعندما دعته الممثلة الشابة ندى موسى للنزول، ظهر بلحيته الكثة، وهو ما عكس الفارق الزمني في التصوير بين المشهدين، حيث استمر فريق العمل في التواجد بالقرية السياحية لأكثر من 3 شهور متواصلة.



يذكر أن مسلسل "بالحجم العائلي"، ينتمي إلى نوعية الدراما الكوميدية، ويتصدى لبطولته يحيى الفخراني، ميرفت أمين، يسرا اللوزي، وشيماء سيف.



وقعت أسرة مسلسل "بالحجم العائلي"، وعلى رأسهم مخرجة العمل هالة خليل، في خطأ فادح، خلال حلقة أمس، وتحديدًا في شخصية الفنان الكبير يحيى الفخراني.