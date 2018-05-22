ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"بالحجم العائلي" يقع في فخ الأخطاء الفادحة

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 09:34 م
بالحجم العائلي يقع في فخ الأخطاء الفادحة
طباعة
الفجر الفني
 
وقعت أسرة مسلسل "بالحجم العائلي"، وعلى رأسهم مخرجة العمل هالة خليل، في خطأ فادح، خلال حلقة أمس، وتحديدًا في شخصية الفنان الكبير يحيى الفخراني. 

"الفخراني" ظهر وهو واقف أعلى القرية السياحية التي يعيش فيها حليق اللحية، وعندما دعته الممثلة الشابة ندى موسى للنزول، ظهر بلحيته الكثة، وهو ما عكس الفارق الزمني في التصوير بين المشهدين، حيث استمر فريق العمل في التواجد بالقرية السياحية لأكثر من 3 شهور متواصلة.

يذكر أن مسلسل "بالحجم العائلي"، ينتمي إلى نوعية الدراما الكوميدية، ويتصدى لبطولته يحيى الفخراني، ميرفت أمين، يسرا اللوزي، وشيماء سيف.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أفريقيا
حوريا - غينيا
-
x
18:00
-
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/22/2018 10:00:08 PM