تخبط داخل "المصريين الأحرار".. الاستقالات تتوالى داخل الحزب وتُشعل المشهد السياسي.. و"عابد" يُجري اتصالاته مع الراحلين

تسبب الاستقالات التي اجتاحت على حزب المصريين الأحرار من قبل نوابه وانضمامهم لحزب مستقبل وطن إثارة المشهد السياسي تزامنًا مع تعيين النواب علاء عابد وعبد الهادى القصبى ومحمد منظور رئيس جمعية من أجل مصر نوابًا لرئيس حزب مستقبل وطن، على أن يتم تعيين حسام الخولى القيادى السابق بحزب الوفد فى منصب الأمين العام لحزب مستقبل وطن.

قائمة الأعضاء المُنضمين لحزب مستقبل وطن

ومن حين لآخر يتم تداول هذه القائمة من النواب الراحلين عن "المصريين الأحرار" والمُنضمين حديثًا لـ "مستقبل وطن" ومن بينهم :"طارق رضوان وهشام الشعينى ومجدى ملك ومصطفى سالم وخالد عبد العزيز، بالإضافة إلى النواب محمد المسعود، عبد المنعم شهاب، إبراهيم عبد الوهاب، سامى المشد، رياض عبد الستار، محمد الكومى، اللواء خالد خلف الله، اللواء سيف إبراهيم، العميد محمد الجبالى، أحمد رفعت، سامى رمضان، إيناس عبد الحليم، ميرفت موسى، عمر وطنى".

لا استقالات رسمية لأعضاء الحزب

وبعد دقائق من نشر تلك القائمة عبر وسائل الإعلام نفى الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، علمه باستقالة أعضاء الحزب من نواب البرلمان، متابعًا: "رسميًا لا توجد أية استقالات بحزب المصريين الأحرار، وهناك أرقام وأنباء تترد في الصحف عن استقالة 50 عضوًا وهذا غير رسمي أو حقيقي، ولا يوجد نائب أخبرني باستقالته بشكل رسمي حتى الآن".

وأضاف "خليل"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن قانون الأحزاب السياسية يجرّم الانضمام لحزبين في نفس التوقيت، متسائلًا: "في حال الانفصال عن الحزب كيف يتم تحقيق المادة العاشرة من الدستور المصري، والتي تتناول الصفة التي تم بها قبول المرشح من خلال القائمة الحزبية؟"، موضحًا أن الحزب لا يقف في وجه الطموح السياسي للأعضاء، ولكنه سيتم استبعاد الأعضاء الذين خرجوا من الحزب نهائيًا، مضيفًا أن الحزب يعمل حاليًا على توفير الدعم لمشروعات الحكومة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تكوين أحزاب قوية ومتعاونة مع الدولة.

استقالة على الهواء

وفي السياق ذاته أعرب النائب سامي رمضان، في تصريحات للبرنامج نفسه، عن احترامه لحزب المصريين الأحرار، ورئيسه، مضيفًا أنه مع التعددية الحزبية، ويمكنه الانضمام لأحزاب أخرى، وتقدم بالاستقالة لرئيس الحزب على الهواء.

ورد رئيس حزب المصريين الأحرار، بقوله إنه قبل استقالة النائب سامي رمضان، ولا يمانع في تقديم استقالة أي عضو آخر بشكل أكثر شفافية، مؤكدًا على أن سيعتبر الأعضاء التي ستحضر إفطار حزب مستقبل وطن، منفصلين عن الحزب.

علاء عابد يستقيل من حزب المصريين الأحرار

وبعد ساعة من استقالة النائب سامي رمضان، تقدم النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار السابق باستقالته رسميًا من الحزب للدكتور عصام خليل رئيس الحزب.

وقال في نص الاستقالة: "أتقدم باستقالتي من حزب المصريين الأحرار الذي أمضيت فيه حوالي 3 سنوات ترأست فيها الهيئة البرلمانية وقمت خلالها بدوري على أكمل وجه بشهادة قيادات البرلمان ونوابة".

وتابع: "وأتقدم بالشكر لرئيس الحزب الدكتور عصام خليل وقيادات وأعضاء الحزب الكرام على تعاونهم معي خلال الفترة السابقة".

اتصالات الحزب بنوابه

وبعد تلك الاستقالات، يجري حزب المصريين الأحرار اتصالات بنوابه بعدما تردد اتجاه بعضهم للانضمام لحزب مستقبل وطن أو ائتلاف دعم مصر.