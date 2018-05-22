"كاطو": تحديد رسوم شركات النقل التشاركى فى "يد" رئيس مجلس الوزارء

أكد رامي كاطو رئيس عمليات شركة كريم في مصر، أن قرار رئيس مجلس الوزراء هو الذي سيحدد القيمة النهائية لرسوم تجديد الرخصة لشركات النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، كل خمسة سنوات، موضحاً أن الحد الاقصى 30 مليون جنيه والأدنى 10 مليون جنيه، و نأمل أن يكون الرسوم غير مغالى فيها حتى لا تؤثر على أسعار الخدمة.





وأوضح رئيس عمليات شركة كريم في مصر فى تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الشركة تسعى لزيادة عدد الكباتن من120 الف حاليا إلى 200 الف كابتن بنهاية 2018.





وتابع "كاطو": "نخطط بعد صدور القرارات التنفيذية للقانون للتوسع فى محافظات الصعيد"





وأشار إلى أن الرسوم التى يفرضها القانون على الكباتن ليست كبيرة ، خصوصاً إذا تم دفعها بطريقة ميسرة وبتراعى من يعمل كامل الوقت و من يعمل جزء من الوقت كموظفى الحكومة والقطاع الخاص، لن تكون مشكلة خصوصا انها ستقلل الغرامات والمخالفات، مشيراً أنه فيما يتعلق بجزئية التأمين على الكابتن نص القانون على أنه إذا كان الكابتن غير مؤمن عليه ستساعده الشركة فى الحصول على وثيقة أمان.





وأضاف "كاطو"، نرى أن القانون جيد لأنه أول قانون ينظم النقل التشاركي، وهو ما يحسب لمصر رغم أنه يضع بعض الأعباء المالية على الشركة لكنه يعطى راحة بال وثقة أن استثمارتنا فى أمان وسنستطيع حساب عائد الاستثمار بشكل مستقر، كما سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات.





وعن دخول شركات جديدة لسوق النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات قال رئيس عمليات شركة كريم في مصر: "نحن نرحب بالمنافسة لأننا ننافس الشركات العالمية فليس لدينا مشكلة والقرار فى النهاية يرجع للمستهلك هو الذي سيختار الشركة التى تقدم الخدمة الأفضل".





وعن ضم التاكسي الأبيض إلى منظومة كريم قال "كاطو": "بنحاول نشجع التاكسي وسائقى الأجرة فى الانضمام لمنظومة كريم وهو شيئ مهم بالنسبة لنا حتى نستطيع تقديم سعر أقل يتناسب مع شرائح مختلفة من المستهلكين، والموضوع يسير بخطى جيدة وعددهم بيزيد كل اسبوع 50% أو أكثر وهم نفسهم يشعرون بالفرق مع زيادة معدلات التشغيل الخاصة بهم وهذا يشجعهم على الاستمرار في العمل معنا".