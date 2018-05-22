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وزير الصحة: مصر قدمت كافة الإمكانيات لدعم قطاع غزة (فيديو)

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 09:31 م
وزير الصحة: مصر قدمت كافة الإمكانيات لدعم قطاع غزة (فيديو)
وزارة الصحة - ارشيفية
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كساب أحمد
 
قال وزير الصحة، إن مصر قامت بتقديم كافة الإمكانيات الممكنة لدعم مواطني قطاع غزة خلال الأزمة الأخيرة.

وأضاف خلال لقاء خاص مع فضائية "on live"، مساء الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرر فتح معبر رفح طيلة شهر رمضان، وإرسال سيارات إسعاف لنقل الجرحى لعلاجهم بمصر، وإرسال سيارات أخرى محملة بكافة المستلزمات الطبيعية لقطاع غزة.


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