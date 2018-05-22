إصابة 3 أشخاص بحروق إثر اندلاع النيران بمنزل في "أبو مناع" بقنا

أصيب 3 أشخاص قبل قليل، في حريق بأحد المنازل بقرية ابو مناع بحري بمركز دشنا شمال محافظة قنا.



وتلقى اللواء علاء العياط مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بنشوب حريق منزل بقرية أبو مناع بحري بمركز دشنا، بسبب ماس كهربائي، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بحروق.



وتم الدفع بقوات من الحماية المدنية لإخماد الحريق قبل أن يمتد للمنازل المجاورة للقرية، ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.