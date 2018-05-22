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خالد الجندي يوضح طريقة سهلة لحساب زكاة المال

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 09:26 م
خالد الجندي يوضح طريقة سهلة لحساب زكاة المال
الشيخ خالد الجندي
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قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك طريقة سهلة لحساب زكاة المال بعيدًا عن الحسابات والأرقام التى يرددها المشايخ، مشيرا إلى أن الطريقة هى مجموع كل ما تملكه وتقسمه على 40، والناتج هو قيمة زكاة المال.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "الناس بتتعب واللى يقولها 10% من الأرباح وخلافه، هو المفروض إن الحساب يكون 2.5% من إجمالى ما تملكه".


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