عبدالرحيم علي يكشف تفاصيل جديد حول جمعة "العودة إلى الميادين" قبل ثورة يونيو

وجهت الإعلامية بسمة وهبة، سؤالًا، إلى الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب عبدالرحيم علي، قائلة: "قالوا عنك كنت مزقوق من أجهزة أمنية قبل 30 يونيو".



ورد الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب عبدالرحيم علي: "وقفت أمام الإخوان في وقت لم يكن هناك دكر في مصر يستطيع الوقوف في وجه الرئيس المعزول مرسي أو الإخوان قبل ثورة 30 يونيو".



وأوضح "علي"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الثلاثاء، أنه قرر هو والفنان محمود قابيل التجهيز لـ جمعة "العودة إلى الميادين"، لتحميس الشعب قبل 30 يونيو، وأنهم اجتمعوا في سرداب تحت الأرض حتى لا يقوم أحد بالاعتداء عليهم، وقاموا بتسكين الأشخاص من جميع المحافظات، ثم ذهبوا إلى الميدان.



وأشار إلى أن قيادة أمنية كبيرة أجرت اتصالًا هاتفيًا معه، وقالت له: "إنت اتجننت، إللي إنت بتعمله ده جنان وهيقتلوك"، متابعًا: "أقسم بالله ده كان قراري أنا ومحمود قابيل علشان نشجع الناس تنزل الميدان، ولم أستجيب لأي تحذيرات، وكنت متأكد ومراهن على 30 يونيو".

