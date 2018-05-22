أشهر أزمات اللاعبين المسلمين مع الأندية الأوروبية في رمضان



يعاني اللاعبون المسلمون من بعض الأزمات التي تواجههم في أنديتهم الأوروبية لأسباب مختلفة ومتنوعة ما بين رفض المشاركة في حملات دعائية غير أخلاقية أو الدخول في صدام مع مدربيهم بسبب إصرارهم على الصيام في شهر رمضان.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" أشهر وأبرز أزمات ومواقف اللاعبين المسلمين في أوروبا:





مونتاري

غضب جوزيه مورينيو من سولي مونتاري لاعب أنتر ميلان بعدما رفض الإفطار خلال أحد المباريات المهمة، وهو الأمر الذي كلفه الابتعاد عن لقاءات الإنتر طوال فترة تواجده، مما تسبب في انتقاد الصحف لجوزيه بعد تصرفاته مع اللاعب الغاني.





محمد صلاح

يحرص "صلاح" على تعاليم دينه وكان يصر على صيام شهر رمضان رغم غضب مورينيو، وقال صلاح أنها كانت فترة صعبة لأنه يتمرن مرتين في اليوم ويشارك في كل المباريات وسط أجواء حارة.





مهدي لحسن

انتقد الجزائري مهدي لحسن، لاعب نادي خيتافي الإسباني، الحملة الدعائية التي يقودها النادي في محاولة لإعادة شعبيته، بسبب أن الإعلان يحتوي على مشاهد وإيحاءات غير أخلاقية.





أبيدال

حدثت أزمة كبيرة بين جوارديولا المدير الفني لبرشلونة ولاعبه أريك أبيدال بعد تمسك الأخير بالصيام في أحد المباريات، وكان ذلك عقب الجراحة التي أجراها لاستئصال ورم في الكبد.





فريدريك كانوتيه

رفض "كانوتيه" إرتداء قميص فريق إشبيلية الإسباني، لإنه يحمل اسم شركة "قمار" الأمر الذي يخالف مبادئ الدين الإسلامي، كما تقبلت إدارة النادي رغبة اللاعب وارتدى القميص بدون وجود اسم الراعي.





حاتم بن عرفة

يروي الفرنسي حاتم بن عرفة لاعب نيوكاسل الإنجليزي السابق، أنه رفض ارتداء القميص الجديد لفريقه، وذلك بسبب تواجد إعلان مخالف على القميص يحمل شعار إحدى شركات القروض.





فرانك ريبيري

يرفض صانع الألعاب الفرنسي، لاعب بايرن ميونيخ، حمل كأس من "الجعة" خلال التقاط صورة الاحتفال بالدوري الألماني مع زملائه في الفريق، نفس الأمر يفعله يايا توريه مع مانشستر سيتي وقتما رفض استلام جائزة أفضل لاعب في المباراة في الدوري الإنجليزي، وهي عبارة عن زجاجة "الجعة".