ضبط مواطن أثناء انتحاله صفة ضابط بنيابات مرور أسيوط

تمكن امن محكمه أسيوط من ضبط شخص انتحل صفه ضابط بالقوات المسلحة اثناء إنهاء إجراءات شهادة مخالفات بنيابة مرور أسيوط





وكانت البداية شكوى من احد الموظفين تقدم بها للمستشار خالد أحمد عبد الفتاح مدير نيابة مرور جنوب أسيوط حول قيام شخص يدعى انه ضابط بالجيش، ويتردد بشكل متكررا على النيابة منذ عام ويثير المشاكل مع الموظفين، أ ثناء تأدية عملهم.





وعلى الفور تم إبلاغ مدير القضاء العسكري الذي بدوره تم فحص بيانات، وتبين عدم وجود بيانات عسكرية باسم المذكور وطالب باحتجازه لحين استكمال الإجراءات القانونية.





وحرر رئيس القلم الجنائي، مذكرة تشير إلى قيام المدعو "م.ح.ا" بانتحال صفة ضابط مستغلًا قيامه بارتداء بنطلون مموه يشبه ملابس القوات