حوار|سارة الحاوي: الكرة النسائية في مصر "حقها مهدور" وأحلم بالإشراف على الجبلاية

" منذ طفولتي وأنا أمارس الرياضات العنيفة إلى أن رآني أحد المدربين في رحلته للبحث عن اللاعبات ومن بين 40 فتاة نجحن في الاختبارات كنتُ وحدي من أكملت الطريق.. حينها كنتُ في الثانية عشر من عمري ونجحت في اللعب لصفوف المنتخب وأنا في السابعة عشر " ..

عبارة اخترتها سارة الحاوي نجمة كرة الكرة النسائية، لتبدأ بها حوارها الخاص لـ "الفجر الرياضي "..

لنتطرق في البداية إلى الاهتمام باللعبة هل تعتقدين أنه أمر كاف؟

بكل أسف لا ولو توافر الاهتمام سيتغير الحال تماماً فلدينا كل البطولات كالدوري والكأس ونشارك في تصفيات مؤهلة لبطولات عالمية وإفريقية ولا يوجد أي اهتمام وأتمنى أن يتغير هذا الفكر تماماً.

حدثينا عن أول يوم مارستِ فيه اللعبة وشعورك وقتها؟

أول مرة شاركت وبحضور الجماهير كان احساسا رائعا وكنت متوترة للغاية ولكن منذ الدقيقة الأولى ورغبتي لم تتغير بعمل طفرة في الكرة النسائية وأن أكون مشرف عليها في الجبلاية سأتكفل حينها بتغيير العديد من المفاهيم.

من هم أصحاب الفضل في مشوارك؟

الكابتن ناصر عبد العزيز في بداياتي في حلوان فقد أضاف لي الكثير وفي الموسم الذي دربنا فيه اقتنصنا المركز الثاني.

ما رأيك في العناصر الحالية لمنتخب مصر؟

المنتخب أكثر من رائع والمستوى في تطور والأكاديميات ومراكز الشباب في تزايد مستمر مما يُحسن من فرصنا بالطبع ولكن لا بد من وجود الدعم كما ذكرت.

ماذا عن مثلك الأعلى في المستديرة؟

أحب طريقة لعب الكابتن حازم إمام نجم الزمالك فالجميع يعرف مهاراته ولكني أنتمي للنادي الأهلي وأعشق محمد بركات وعالميا سافيولا فهو قصير ومكير وراموس وهناك من يشبهونني به.

ختاما.. ما هي رسالتك للفتيات؟

أقول لكل من تمارس الرياضة أن تحافظ على أنوثتها والرياضة لن تقلل من جمالها بل على العكس ستكون أجمل بلا شك.