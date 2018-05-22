مسلسل "خفة يد" في مرمى نيران الأقباط



وتسببت هذه المشاهد، في انتقاد حاد من قبل الأقباط، على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة موقع فيسبوك، وسط تباين لردود الفعل حول العمل، الذي ينتمي إلى نوعية الدراما الكوميديا.



الانتقادات تركزت حول قيام ثروت، بتدخين سجائر بملابس القس، وهو ما اعتبروه أمرًا لا يتناسب مع قدسية الزي الذي يرتديه، بالإضافة إلى تنفيذه عمليات نصب.





المعارضون عادوا، وخفت نسبة غضبهم حول المسلسل، مؤكدين أن انتحال صفة القس للنصب باسم رجال الدين، أمر موجود في الواقع، وتحذر منه الكنيسة على الدوام، فيما لم يصدر أي تعليق من أسرة العمل.



أثارت حلقات مسلسل "خفة يد"، حفيظة عدد من الأقباط بسبب ارتداء الفنان محمد ثروت ملابس قس يقوم بعمليات نصب.