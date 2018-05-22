عبدالناصر زيدان ترتد عبر "تويتر" بعد ظهوره في "رامز تحت الصفر"

تصدر هاشتاج "عبدالناصر زيدان" ترند الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر"، حيث جاء الهاشتاج في المركز الأول ضمن أكثر الهاشتجات شيوعًا بين رواد الموقع، وذلك بعد عرض الحلقة السادسة من برنامج المقالب "رامز تحت الصفر"، والتي حل عبدالناصر ضيفًا عليها.





كما جاء هاشتاج مسلسل "ليالي أوجيني" في المركز الرابع بعد عرض الحلقة السادسة من المسلسل، والذي يشارك في بطولته التونسي ظافر العابدين والفنانة الشابة أمينة خليل.