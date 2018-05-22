"البحوث الفلكية": شهر رمضان 29 يومًا.. و15 يونيو أول أيام عيد الفطر

صرح الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد، أكدت أن عدة شهر رمضان الحالي ستكون 29 يوما، وأن هلال شهر شوال سيولد في تمام الساعة التاسعة و43 دقيقة ليلا بتوقيت القاهرة المحلى، يوم الأربعاء الموافق 13 يونيو المقبل، وهو اليوم السابق ليوم الرؤية، وسيبقى في سماء القاهرة لمدة 44 دقيقة بعد غروب شمس يوم 29 رمضان مما يجعل رؤيته ورصده ممكنا، وعلى ذلك تكون غرة شهر شوال للعام الهجرى الحالى ( 1439)، فلكيا يوم الجمعة 15 يونيو المقبل.





وقال عودة في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هلال شهر رمضان وصل اليوم الثلاثاء لتربيعه الأول في تمام الساعة الخامسة و49 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، حيث يعد هذا التربيع طورا من أطوار القمر، وأحد مراحل اكتماله السبع، وهذه المراحل هي التي يمر فيها القمر بتغيير شكله من مرحلة الهلال إلى مرحلة البدر، وينتهي بظهور المحاق، وتنشأ هذه المراحل نتيجة دوران القمر حول الأرض على شكل قاطع ناقص.





وأضاف رئيس معهد البحوث الفلكية أنه في الأشهر العربية يدور القمر حول الأرض دورة كاملة، وتؤشر المراحل التي يمر بها والتى يمكن ملاحظتها من خلال المشاهدة المرئية على صحة بداية الشهر القمرى (الهجرى )، وهى بالترتيب أولا -المحاق ويعرف بمرحلة القمر المظلم، إذ يكون غير مرئى وظاهرا في الليل، وثانيا الهلال المتزايد ويكون هذا الوجه من القمر مضيئا بنسبة ما بين 1-49 في المائة، ويمكن مشاهدته وقت الظهيرة ويختفي بعد غروب الشمس (الغسق)، والتربيع الأول، وفيه يضئ القمر بنسبة 50 في المائة، ويمكن مشاهدته في وقت الظهيرة ويختفي مع بداية الليل.





وتابع عودة أن المرحلة الثالثة من مراحل اكتمال القمر هي الأحدب المتزايد، وفيه يكون وجه القمر مضيئا بنسبة 51-99 في المائة، ويظهر في السماء بعد النهار ويبقى طوال الليل، والمرحلة الرابعة هي البدر وفيها يكتمل الهلال ليكون كامل الاستدارة ويكون هذا الوجه من القمر مضيئا بنسبة مائة بالمائة أي بالكامل، ويظهر بعد غروب الشمس مباشرة ويختفي عندما تظهر الشمس، والمرحلة الخامسة هي الأحدب المتناقص وفيها يتناقص القمر تدريجيا بعد اكتماله بدرا مرة أخرى، ويظهر في أغلب أوقات الليل وفي بدايات النهار، إلى أن يصل إلى المرحلة السادسة وهى التربيع الثاني، وهذا الوجه عكس التربيع الأول تماما، حيث يظهر في أواخر الليل ويختفي في بدايات النهار، تعقبه المرحلة السابعة والأخيرة وهى الهلال المتناقص الذي يظهر قبل شروق الشمس ويختفي في بدايات النهار. وأخيرا القمر المظلم وفي هذه الفترة يختفي القمر لفترة قصيرة ثم تتكرر المراحل مرة أخرى مبتدئا من المحاق.