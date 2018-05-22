دموع أم.. حكاية خمسينية أبكت ركاب مترو الأنفاق في رمضان

تتصاعد ضحكات ركاب مترو الأنفاق من خلف جدرانه وترتسم ابتسامة شفاههم على زجاجه، فبعد الإفطار في شهر رمضان المبارك تتحول المواصلات العامة والشوارع لأفواج من البشر وكأنهم عقد انفرط، فهذا يعود إلى منزله بعد الإفطار بالخارج، والآخر يترك منزله بعد تناول وجبة إفطاره للذهاب إلى عمله.

وما بين محطة مترو وغيرها، ينزل ركاب ويصعد غيرهم كلًا له حكايته، فما إن فتحت أبواب المترو صعدت سيدة تجاوزت العقد الخامس من عمرها تحمل بين ذراعيها نجلتها لتجلس بين الركاب وتحكي نظرتها ما لا تستطيع النطق به.

استقرت السيدة في مقعدها ونظرتها إلى نجلتها التي تبلغ من العمر ما يقارب 6 سنوات، فقد انهك الصغيرة المرض اللعين "السرطان" ليضعف جسدها ويسقط شعر رأسها، للحد الذي يجعلها لا يميزها بكونها أنثى سوى حذاء لامع لونه فضي يغطى أناملها الصغيرة، وتنورة قصيرة تتناسب مع قطعة ملابس آخرى من اللون "الفوشيا"، وتتشابه في لون بشرتها البيضاء مع والدتها.