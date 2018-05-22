15 مليون دولار زياده في صادرات الغزل والنسيج خلال الربع الأول من 2018

أعلن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، اليوم الثلاثاء، أرتفاع إجمالي الصادرات المصرية من قطاع الغزل والنسيج بقيمه 15 مليون دولار خلال أول اربعة اشهر من عام 2018 علي أساس سنوي.





وبحسب بيانات صادره من المجلس اليوم، بلغ إجمالي حجم الصادرات من القطاع خلال الفتره من يناير وحتي ابريل من العام الجاري نحو 288 مليون دولار، مقارنه بمستويتها البالغه نحو 273 مليون دولار خلال نفس الفتره من العام الماضي.





وأوضح المجلس أن شهر مارس كان الأعلي قيمه خلال ذات الفتره بأجمالي صادرات بلغت 80 مليون دولار، بينما سجلت قيمه الصادرات أقل مستويتها في شهر يناير بقيمه 61 مليون دولار.