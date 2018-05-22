ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

15 مليون دولار زياده في صادرات الغزل والنسيج خلال الربع الأول من 2018

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 09:11 م
15 مليون دولار زياده في صادرات الغزل والنسيج خلال الربع الأول من 2018
طباعة
محمد عصام
 
أعلن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، اليوم الثلاثاء، أرتفاع إجمالي الصادرات المصرية من قطاع الغزل والنسيج بقيمه 15 مليون دولار خلال أول اربعة اشهر من عام 2018 علي أساس سنوي.

وبحسب بيانات صادره من المجلس اليوم، بلغ إجمالي حجم الصادرات من القطاع خلال الفتره من  يناير وحتي ابريل من العام الجاري نحو 288 مليون دولار، مقارنه بمستويتها البالغه نحو 273 مليون دولار خلال نفس الفتره من العام الماضي.

وأوضح المجلس أن شهر مارس كان الأعلي قيمه خلال ذات الفتره بأجمالي صادرات بلغت 80 مليون دولار، بينما سجلت قيمه الصادرات أقل مستويتها في شهر يناير بقيمه 61 مليون دولار.
المزيد عن: الغزل والنسيج الصادرات الواردات الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أفريقيا
حوريا - غينيا
-
x
18:00
-
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/22/2018 9:50:01 PM