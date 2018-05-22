قبل نهائي الأبطال.. رونالدو يخشى ثلاثي ليفربول بقيادة الفرعون صلاح

بدا مهاجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو، متفائلاً حيال تحقيق الفوز السبت المقبل، على ليفربول، المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، وحصد خامس لقب في دوري أبطال أوروبا (الرابعة بمقيص الميرينجي)، قائلاً إن انتزاع اللقب من جديد سيكون أمراً رائعاً.

وإذا تمكن "الدون" من رفع ذات الأذنين، فسيكون على مسافة لقب واحد فقط من فرانسيسكو خينتو، صاحب البطولات الـ6 من التشامبيونز، لذا فقد شحذ البرتغالي كافة جهوده من أجل الفوز في كييف وزيادة ما في جعبته من ألقاب دوري الأبطال، للوقوف بجانب أسطورة ميلان الإيطالي باولو مالديني، صاحب الـ5 بطولات.

وأوضح رونالدو: "ستكون لحظة تاريخية، نحن متحمسون للغاية على مستوى الفريق، أرى ما يحدث هذا الأسبوع، لا نعي ما الذي نستطيع فعله، حصد 3 بطولات متتالية، نركز بصورة كبيرة على المباراة، أثق شخصياً في ذلك وأشعر أنني بخير، وأن زملائي على ما يرام، إذا فزت بالخامسة سيكون شيئاً رائعاً".

واعتبر "صاروخ ماديرا" أن دوري الأبطال هي بطولة "خاصة" سواء بالنسبة له أو بالنسبة للفريق، وأكد اللاعب الدولي البرتغالي أنه "يحب" اللعب في هذه البطولة، مذكراً بأنه ظهر بشكل "طيب" في جميع لقاءات نسخة العام الجاري من التشامبيونز.

وتابع: "أمام بايرن وباريس سان جيرمان ويوفنتوس، كي تفوز يجب أن تلعب مع الأفضل في العامل، جميعهم مميزون، أعيش لحظات خاصة في هذا الفريق، حدث نفس الأمر العام الماضي أمام أتلتيكو على سبيل المثال، تشهد هذه البطولة شيئاً ما دائماً وقد حدث هذا العام مع يوفنتوس (هدفه من مقصية مزدوجية)، كان موسماً استثنائياً بالنسبة لي في التشامبيونز".

بالمثل، أبرز كريستيانو شعوره "بالحماس دائماً"، معترفاً بأنه لا يمكن الحصول على راحة في ريال مدريد، وأشار إلى أن دوري الأبطال هي لقب خاص بالنسبة له وتكتسب أهمية كبيرة في الفريق الملكي منذ حقبة "دي ستيفانو وخينتو".

كما شدد على أهمية احترام أبناء المدرب زين الدين زيدان "كثيراً" لليفربول، مضيفاً أنه رغم قول الجميع إن الأمور ستكون سهلة على ريال مدريد، إلا أنها لن تكون كذلك.

وأردف اللاعب البرتغالي: "لا أعتقد ذلك، يذكرني ليفربول بريال مدريد قبل 3 أعوام، خاصة مع وجود الثلاثي الأمامي، الذين سجلوا الكثير من الأهداف، يجب أن نحترمهم، لكنني أعتقد أن ريال مدريد هو الأفضل، يجب أن نتحلى بالثقة".

واستطرد: "يمكننا بشكل جماعي كتابة التاريخ وقد تكون لحظة مميزة، ينبغي أن نظهر بصورة جيدة ونثق بأنفسنا، ونكشف عن خبرتنا".