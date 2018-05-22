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الصخور تغلق طريق عقبة "دثن أضم" وتعزل السكان

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 07:55 م
الصخور تغلق طريق عقبة دثن أضم وتعزل السكان
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الفجر السعودي
 
تسبب هطول الأمطار على محافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة، مساء أمس؛ في سقوط كميات كبيرة من الصخور وإغلاق عقبة قرية دثن التي تربط بين القرية ومركز ربوع العين والمحافظة.

وذكر عدد من أهالي دثن أن طريق العقبة المؤدي من وإلى قريتهم مغلق تماماً بسبب تراكم الحجارة عقب هطول الأمطار. وفق صحيفة "سبق"

وأشاروا إلى أن مأساة إغلاق العقبة بسبب الصخور تتكرر أوقات مواسم هطول الأمطار، بدون تقديم حلول من قبل الجهة المسؤولة.

وطالب الأهالي مسؤولي النقل بضرورة إيجاد حلول لتفادي تكرار تساقط الصخور على الطريق، مستقبلاً، والوقوف على معاناتهم ورفع الضرر عنهم بصورة عاجلة.


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