عبدالناصر زيدان يسبْ رامز جلال ويسخر من شقيقة كوبر



وعبر زيدان، خلال برنامج "رامز تحت الصفر" على قناة MBC مصر، عن استيائه من ايزابيلا كوبر، ووصفها بأنها: "ست مقرفة".

قام الإعلامي عبدالناصر زيدان، بسبْ الفنان رامز جلال بعدما فوجىء بان النمر والدبْ ما هما إلا في إطار مقلب.