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عبدالناصر زيدان يسبْ رامز جلال ويسخر من شقيقة كوبر

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 07:58 م
عبدالناصر زيدان يسبْ رامز جلال ويسخر من شقيقة كوبر
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مريم الشريف
 
قام الإعلامي عبدالناصر زيدان، بسبْ الفنان رامز جلال بعدما فوجىء بان النمر والدبْ ما هما إلا في إطار مقلب.

وعبر زيدان، خلال برنامج "رامز تحت الصفر" على قناة MBC مصر، عن استيائه من ايزابيلا كوبر، ووصفها بأنها: "ست مقرفة".
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