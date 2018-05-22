الحلقة 6 من مسلسل "سك على أخواتك" تتصدر ترند "تويتر" في مصر

بعد ساعات قليلة من عرض الحلقة السادسة من مسلسل "سك على أخواتك" الذي يلعب بطولته النجم على ربيع تصدر المسلسل التريند في مصر على "جوجل" و "تويتر"، خاصة بعد تصاعد الأحداث الكوميدية التي شهدتها الحلقات الاخيرة، كذلك حققت الحلقات الـ 6 مشاهدة كبيرة على قناة MBC مصر. والعمل قصة كريم فهمى، وتأليف إياد إبراهيم ومحمد أبو السعد ومحمد فتحى.





وفى السياق ذاته يتبقى يوم واحد فقط وهو غداً الأربعاء لينتهى مخرج العمل وائل إحسان من التصوير نهائيا، ليتفرغ بعدها لمونتاج ومكساج الحلقات المتبقية وتسليمها للشركة المنتجة للمسلسل.





"سك على اخواتك" بطولة على ربيع، صلاح عبد الله، سلوى خطاب، صبرى فواز، كريم عفيفى، هنا الزاهد، سهر الصايغ، هادى الجيار، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، جيسى عبده، وأخرون، والعمل قصة كريم فهمى، سيناريو وحوار إياد إبراهيم، محمد فتحى ومحمد أبو السعد، إخراج وائل إحسان و انتاج صادق صبّاح.