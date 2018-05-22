اسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 22/5/2018 في محافظة القليوبية

شهدت محافظة القليوبية، مع بداية تعاملات اليوم، استقرارًا في أسعار الدواجن، حيث سجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء في المزارع قيمة تصل إلى 21جنيها، وبلغ سعر بيعها للمستهلك قيمة 50 24 جنيها للكيلو.



كما سجل سعر كيلو الدواجن البلدي قيمة 30 جنيها، كما وصل سعر بيع كيلو الدواجن البلدي للمستهلك قيمة 34 جنيها، ووصل سعر بيع كيلو الدواجن الساسو للمستهلك 33 جنيها.