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أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 22-5-2018 بمحافظة القليوبية

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 07:55 م
أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 22-5-2018 بمحافظة القليوبية
سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري
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محمد نبيل
 
شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية بتعاملات البنوك اليوم فى محافظة القليوبية، ارتفاعا فى سعر الدولار الأمريكي، واستقرارًا فى بداية التعاملات.

وسجل سعر صرف الدولار 17.95 جنيه للشراء، 17.81 جنيه للبيع، وانخفض أيضا سعر صرف اليورو الأوروبي ليسجل 20.37 جنيه للشراء، 20.63 جنيه للبيع، بينما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني ليسجل 23.00 جنيه للشراء، و23.29 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف الفرنك السويسري ليسجل 17.53 جنيه للشراء، و17.75 للبيع.
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