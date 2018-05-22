زوجة إيكاردي تكشف عن مستقبله مع الإنتر





أعلنت زوجة ماورو إيكاردي، لاعب إنتر ميلان، أن هناك بعض الأندية الكبرى جاهزة لدفع الشرط الجزائي للمهاجم وهو 110 مليون يورو من أجل التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





لن يشارك إيكاردي مع منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم المقبلة بروسيا، رغم أنه 29 هدف مع الإنتر في الدوري الإيطالي هذا الموسم.





قالت واندا نارا لراديو "مترو": "هناك بعض الأندية الكبرى مستعدة لدفع الشرط الجزائي المتواجد في عقد اللاعب، وهو رقم مرتفع للغاية، ولكن بالنظر إلى الأرقام التي يتم تداولها في عالم كرة القدم في الوقت الحالي فهذا ليس بالأمر الرائع".





أكدت: "هناك العديد من الأندية التي تمارس ضغوطًا، لكن أولويته هي إنتر، سيكون هناك لقاء مع المدير الرياضي للإنتر لحسم الأمر إما بالتجديد أو بالرحيل".





تابعت: "يزعجني تقليل الناس من أهمية ماورو إيكاردي، فهو الآن مطلوب من أفضل ثلاثة فرق في العالم".





جدير بالذكر فأن عدد من الأندية أبدت رغبتها في الحصول على خدمات اللاعب الأرجنتيني وهم: ريال مدريد وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ الألماني.