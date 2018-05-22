وصول ليونيل ميسي إلى الأرجنتين استعدادا للمونديال

وصل نجم الكرة الأرجنتينية والعالمية ليونيل ميسي اليوم الثلاثاء، لمدينة بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين للإنخراط في تدريبات منتخب بلاده الذي يستعد لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

ووصل ميسي إلى الأرجنتين قادماً من إسبانيا بعد أنهى موسمه مع برشلونة وحصد معه لقبي بطولتي الدوري والكأس، ليتوجه مباشرة إلى مركز تدريبات الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ليكون تحت إمرة مديره الفني خورخي سامباولي.

وبدأ عدة لاعبين في المنتخب الأرجنتيني تدريباتهم الأسبوع الماضي، قبل أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية للفريق أمس الاثنين والتي ضمت 23 لاعباً سيمثلون الأرجنتين في روسيا.

وأكد سامباولي أنه يرى ميسي يتمتع بحالة من التفاؤل الكبير وأنه في حالة بدنية جيدة.

وقال سامباولي: "أعتقد أن فوزه بالليغا مبكرا خفف من الجرعات التدريبية، سيصل إلى المونديال في حالة جيدة للغاية".

وتستهل الأرجنتين مشوارها في المونديال أمام ايسلندا في 16 يونيو المقبل بالعاصمة الروسية موسكو ضمن منافسات المجموعة الرابعة، التي تضم أيضاً منتخبي كرواتيا ونيجيريا.