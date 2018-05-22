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"السياحة": ارتفاع منشآت الإيواء المرخصة بمنطقة عسير إلى 489 منشاة

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 07:49 م
السياحة: ارتفاع منشآت الإيواء المرخصة بمنطقة عسير إلى 489 منشاة
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الفجر السعودي
 
ارتفع عدد منشآت الإيواء المرخصة بمنطقة عسير من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى ٤٨٩ منشأة مرخصة، بعد استخراج ٢٣ رخصة خلال شهر مايو الجاري، منها ١٠ جديدة وتجديد ١٣.

وقال مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة: إن قسم التراخيص والجودة نفذ ٧٤ جولة رقابية شاملة على قطاع الإيواء خلال الشهر ذاته، إلى جانب ٣٨ زيارة ترخيص وتصنيف. وفق صحيفة "سبق"

وأضاف: أن الجولات شملت التأكد من التراخيص وتوطين الوظائف السياحية وحملة "وطن بلا مخالف" والتقيد بالأسعار المعلنة وغيرها، ما نتج عنها ضبط ثلاث منشآت مخالفة.

وشدد على جهود الهيئة المتواصلة لرفع كفاءة هذا القطاع بما يوازي مكانة عسير على خارطة السياحة، ويخدم تطلعاتها بتطوير مستوى السياحة ورفع عدد السياح، انسجاما مع التوجهات الوطنية، والاستعدادا لانطلاق صيف سياحي ناجح يقوم على التنظيم ووضع الخطط والاستراتيجيات الناجحة.

وأكد استمرارية هذه الجولات الرقابية بما يعزز فرض الأنظمة واللوائح التي تحقق تنظيم العمل في هذا القطاع الهام، ودعم عملية التوطين وسوق العمل السياحي بكوادر سعودية مدربة.

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