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اسعار الحديد اليوم الثلاثاء 22/5/2018 في محافظة القليوبية

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 07:54 م
اسعار الحديد اليوم الثلاثاء 22/5/2018 في محافظة القليوبية
أسعار الحديد
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محمد نبيل
 
شهدت أسعار الحديد في أسواق محافظة القليوبية، استقرارا وسجل متوسط سعر طن حديد عز 12 ألف جنيهًا.

وسجل سعر حديد المصريين 11الف 950 جنيها، والوطنية للطلب العتال 12 الف و50 جنيها، حديد بشاى 12 الف و80 جنيها.

وسجل متوسط سعر طن أركو 9 الاف و800 جنيها، وحديد العشرى 11 و850 جنيها، والكومى 11850 جنيها، المراكبى 11950 جنيها.
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