أيمن عبد العزيز يعدد إيجابيات التتويج بكأس مصر

أكد أيمن عبدالعزيز المدرب المساعد للفريق الاول لكره القدم بالنادي الزمالك أن التتويج بكأس مصر مهم جدا في هذا التوقيت.





وأضاف عبدالعزيز ان الفوز بالكأس انطلاق للتتويج بالبطولات خلال الفتره المقبلة.



كما أشار أيمن عبدالعزيز إلى أن حاله الحب وإلاخلاص المتواجده داخل الجهاز الفني من أبناء النادي لها عامل كبير مع الجهد المبذول أيضا والإصرار الموجود لدى اللاعبين .. كل ذلك ساعد على الفوز.



