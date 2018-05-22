أحد المحامين: "أيوب" و"ربع رومي" مؤامرة ضد الدولة

قال أيمن محفوظ المحامي الذي قرر رفع دعوى قضائية ضد الشركة التي أنتجت مسلسلي "أيوب" و"ربع رومي"، اللذين يُعرضان خلال شهر رمضان إن هناك مؤامرة ضد الدولة ورموزها.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم": "القضاء يجب أن يكون فوق النقد".





وتابع: "بيسخروا من القضاء، وتأثير الميديا دلوقتي بقى قوي جدًا، والناس بتاخد معلوماتها منها".



