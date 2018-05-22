الغرف التجارية: "مفيش حد في الدنيا يقدر يسيطر على الأسعار"

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه لا أحد يستطيع السيطرة على الأسعار، موضحًا أن السعر يأتي نتيجة لتفاعل العرض والطلبة والقوة الشرائية في السوق، معلقًا: "مفيش حد في الدنيا يقدر يسيطر على الأسعار".



وأضاف "الوكيل"، خلال حواره ببرنامج "نجوم الإدارة"، المذاع عبر فضائية "المحور" اليوم الثلاثاء، أنه من حق المستهلك أن يرى سعر السلعة قبل شرائها، وتم التوافق على أن يكون هناك سعرًا معلنًا على كل سلعة معروضة للبيع.



وقال إن النجاح الحقيقي للحكومة هو عدم الوصول لمرحلة التدخل في الأزمات، النجاح الحقيقي هو عدم الوصول للأزمات.



وأشار "رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية"، إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى نوع من التكاتف، وتحتاج إلى خلق فرص عمل عن طريق الاستثمار.

