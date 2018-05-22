"البرلمان التونسي" يُقر اتفاقية مع مصر في مجال النقل البحري

أقر مجلس النواب التونسي مشروع القانون الأساسي الخاص باتفاقية التعاون مبرمة مع مصر في مجال النقل البحري والتي تم توقيعها بشهر نوفمبر الماضي.





وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ"، اليوم الثلاثاء، أن مجلس النواب التونسي وافق على الاتفاقية بعدد أصوات لـ157 نائبا، وفيما امتنع صوت واحد ورفض أخر الاتفاقية.





والجدير بالذكر، أن الاتفاقية التي وافق عليها البرلمان التونسي، وقعت خلال أعمال الدورة 16 للجنة العليا التونسية المصرية المشتركة التي عقدت في القاهرة نوفمبر الماضي، خلال زيارة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إلى مصر.





وقد تم توقيع اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري، إضافة إلى مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية للتعاون بين ديوان الموانئ البحرية والتجارية والهيئة العامة لميناء الإسكندرية.