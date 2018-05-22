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اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22/5/2018في محافظة القليوبية

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 07:48 م
اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22/5/2018في محافظة القليوبية
اسعار الذهب
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محمد نبيل
 
شهدت أسواق الذهب في مراكز محافظة القليوبية، اليوم استقرارا نسبيا فى سعر الجرام بمحلات الصاغة.

حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مبلغ 706.5 جنيها، وبلغ عيار 21 نحو 618 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 530 جنيهًأ.

وبلغ عيار 14 سجل مبلغ 412 جنيهًا، وسجل عيار 12 مبلغ 363 جنيهًا.

ووصل متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، 25 إلى 50 جنيها، وسيتم تحديث الأسعار في أسواق الصاغة أو تغيرات أسعار المعدن الأصفر في مصر أو فى حالة حدوث أي تغير في اسعار الذهب العالمية بصورة فورية.
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