اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22/5/2018في محافظة القليوبية

شهدت أسواق الذهب في مراكز محافظة القليوبية، اليوم استقرارا نسبيا فى سعر الجرام بمحلات الصاغة.



حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مبلغ 706.5 جنيها، وبلغ عيار 21 نحو 618 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 530 جنيهًأ.



وبلغ عيار 14 سجل مبلغ 412 جنيهًا، وسجل عيار 12 مبلغ 363 جنيهًا.



ووصل متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، 25 إلى 50 جنيها، وسيتم تحديث الأسعار في أسواق الصاغة أو تغيرات أسعار المعدن الأصفر في مصر أو فى حالة حدوث أي تغير في اسعار الذهب العالمية بصورة فورية.