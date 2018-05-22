وزير التعليم يمنح شهادة "معلم" للمعلمين المساعدين المحجوبين

صرح الإعلامى أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه فى إطار حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على الصالح العام للمعلمين، فقد أصدر القرارين الوزاريين رقم (١٨٣)، و(١٨٤) بتاريخ ٢٢/٥/٢٠١٨ بشأن منح المعلمين المساعدين المحجوبين شهادة الصلاحية اللازمة لوظيفة معلم أو ما يقابله من وظائف الإخصائيين.



