وزير التعليم يمنح شهادة "معلم" للمعلمين المساعدين المحجوبين
الثلاثاء 22/مايو/2018 - 07:45 م
ريم محمود
صرح الإعلامى أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه فى إطار حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على الصالح العام للمعلمين، فقد أصدر القرارين الوزاريين رقم (١٨٣)، و(١٨٤) بتاريخ ٢٢/٥/٢٠١٨ بشأن منح المعلمين المساعدين المحجوبين شهادة الصلاحية اللازمة لوظيفة معلم أو ما يقابله من وظائف الإخصائيين.
وفى نفس السياق، أكد الدكتور صلاح غنيم مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين أن إجمالى عدد المعلمين الذين يشملهم القرارين هم (١٤٣٤) معلم، مشيرًا إلى أن الأكاديمية المهنية للمعلمين ستقوم بمخاطبة المديريات التعليمية لاستلام القرارات وكشوف المعلمين إعتبارًا من الأسبوع المقبل.
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