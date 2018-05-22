تفاصيل لقاء محافظ أسوان مع أعضاء غرفة الشركات السياحية استعدادا للموسم السياحي (صور)

عقد اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء غرفة شركات السياحة ووكلات السفر برئاسة محمد خيرى وبحضور مديرى شرطة السياحة والمسطحات المرور والهيئة العامة للنقل النهرى ، علاوة على رئيس مركز ومدينة أسوان ومديرى المراسى السياحية والحدائق ومكتب السياحة.





وشهد الاجتماع مناقشة وبحث سبل وآليات تطوير قطاع السياحة والإستعداد المبكر للموسم السياحى القادم من الآن ، مع إنشاء قنوات إتصال عرضية واجتماعات دورية شهرية لرصد كافة السلبيات والملاحظات التي يعاني منها هذا القطاع الحيوى وإيجاد الأساليب المناسبة لتلافيها.





وقرر اللواء مجدى حجازى تشكيل لجنة محلية تضم مسئولى السياحة والمسطحات والملاحة النهرية والمراسى السياحية لمعاينة وفرز كافة اللنشات العاملة بمراسى معابد فيلة السياحية وتحديد صلاحيتها للعمل بالكفاءة المطلوبة مع إعداد حصر دقيق لأعداد المراكب المرخصة وإرسال بياناتهم لهيئة السد العالى وخزان أسوان، وضرورة إيجاد نظام معين يحكم آلية عملها من خلال مجموعة من الضوابط والإجراءات التى تضمن توفير الكثير من الإعفاءات والمميزات للمراكب الملتزمة مع توقيع أقصى العقوبات والمخالفات على المراكب الغير ملتزمة.





وأشار إلى أن القانون يتم تطبيقه على الجميع ودون أي استثناءات لأحد حيث ستنتهي هذه اللجنة من أعمالها بحد أقصى شهر من الأن وهو الذي يحتاج إلى تكاتف الجميع.





وكلف بضرورة تشديد الرقابة المرورية على مركبات التوك توك والتروسيكل ومنع مرورها فى الشوارع الرئيسية، موجهًا بضرورة التنسيق مع كلية الزراعة لإعداد دراسة متكاملة تتضمن التكلفة التقديرية لزراعة أشجار مناسبة تعمل كمصدات للرياح وتساهم فى الحد من زحف الرمال بطريق جمال عبد الناصر المؤدى لمطار أسوان الدولي.





وكشف عن أنه بالتنسيق مع إحدى الجهات الأمنية يجرى العمل على تطبيق منظومة أمنية متكاملة تضم شبكة ضخمة من كاميرات المراقبة يتم تنفيذها على مراحل مختلفة لتغطى كافة مدن المحافظة مع إعطاء الأولوية للأماكن والمناطق الأثرية من أجل إحكام السيطرة الأمنية والتدخل السريع للتصدي لأي جريمة أو مخالفة بالشكل المطلوب وفي أقرب وقت ممكن.





وكلف رئيس مدينة أسوان بإعداد تصور كامل عن تطوير ورفع كفاءة السوق السياحى مع رفع القمامة والمخلفات أولاً بأول، وإعادة الشكل الجمالي للجداريات واللوحات بسوق الشواربي ليصبح جاهزًا كمزار سياحي.